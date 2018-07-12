Новости дня
17:54 | 13.07.2018
пресс-служба Екатеринбургской епархии
В Екатеринбург прибыл патриарх Кирилл
Напомним, что на Урале патриарх примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию гибели царской семьи.
- В год 150-летия со дня рождения Государя Императора Николая II и в годовщину столетия его мученической кончины с особым чувством я ступаю на екатеринбургскую землю. Потому что именно здесь завершилась его земная жизнь, и совершенно очевидно, что с этим местом связано очень много, в том числе и в связи с прославлением святаго Николая, страстотерпца, мученика, так трагически закончившего свою жизнь здесь, на этой земле. Поэтому, конечно, особым смыслом исполнен и мой визит. Я очень надеюсь, что вместе с верующим народом мы достойно молитвенно отметим эти памятные даты. Хотелось бы выразить надежду на то, что воспоминание об этих трагических событиях поможет тем, кто еще не успел переосмыслить историю, сделать это. И чтобы результатом этого переосмысления было бы возрастание нашего общего согласия и примирения, чтобы более исторические трагедии, которые достались нам из прошлого, не были причиной разделения нашего народа, - сказал патриарх.
© «Вечерние Ведомости»
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