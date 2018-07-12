Жителей уральской столицы зовут сфотографироваться в боевой одежде пожарного

17:46 | 13.07.2018

mchs.gov.ru

16 июля, в преддверии Дня создания органов государственного пожарного надзора, в Екатеринбурге на улице 22-го Партсъезда (у ТЦ «Лента») пройдет праздник для горожан.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, жители смогут познакомиться с современной пожарной техникой и оборудованием, сфотографироваться в боевой одежде пожарного и в пожарном автомобиле, принять участие в конкурсах и викторинах.



Победитель конкурса на лучшее поздравление с праздником получит приз - огнетушитель от Свердловского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.



Начало праздника в 15:00.