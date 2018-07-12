Екатеринбургская фан-зона завершит свою работу в эти выходные

17:25 | 13.07.2018

В эти выходные завершит свою работу екатеринбургская фан-зона в ЦПКиО им. Маяковского. 14 и 15 июля здесь покажут трансляции заключительных матчей ЧМ-2018. Также посетителей ждет развлекательная программа.



В субботу, 14 июля, фан-зона откроется в 17:00 выступлением команд КВН из Ярославля, Ижевска, Челябинска, Перми и Екатеринбурга. В 19:00 начнется трансляция матча за третье место между сборными Бельгии и Англии. Площадка закроется в 21:00.



В воскресенье, 15 июля, фан-зона снова откроется в 17:00. Сначала болельщики увидят акробатическое шоу Bankai и выступление группы Red Rabbits. В 19:00 начнется трансляция церемонии закрытия ЧМ-2018 в Москве, в 20:00 – финальный матч Франция — Хорватия. После главной игры ЧМ болельщиков ждет концерт группы IOWA, шоу барабанов «Династия» и шоу Давлет Хана, а также фейерверк. Фан-зона будет работать до полуночи.