До конца лета перекрыто движение по переулку Широкому на Уктусе

16:52 | 13.07.2018

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В Екатеринбурге со вчерашнего дня запрещено движение транспорта на всем протяжении переулка Широкого (от его пересечения с улицей Щербакова до площади Жуковского). Ограничение связано с устройством сетей электроснабжения. Работы выполняет строительная компания «Брусника. Екатеринбург».



Отметим, что переулок будет закрыт до 1 сентября. Объезд организован по переулкам Гончарный и Каслинский, площади Жуковского, улицам Дальневосточной и Мраморской.