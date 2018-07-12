В Екатеринбурге закрылся единственный в городе музей конструктивизма «Ячейка F»

16:36 | 13.07.2018

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В Екатеринбурге закрылся просуществовавший всего чуть более полугода музей конструктивизма «Ячейка F» — единственный подобный музей в городе.



По словам основателя музея Никиты Сучкова, аренда помещения не окупалась, поэтому пришлось закрываться. Сейчас в помещении работает мастерская дизайнера одежды и курсы живописи и графики.



«Я демонтировал часть экспозиции, чтобы отдать пространство двум нашим соарендаторам, которые помогают нам с оплатой аренды. Те единственные, благодаря которым мы все еще на плаву. Пытаться договориться с собственником — муниципалитетом (включая Управление культуры и Департамент имущества) — все равно что воду лить через сито», — написал на своей странице в Facebook Никита Сучков.



Музей открылся осенью 2017 года в единственном на Урале доме (ул. Малышева, 21/1), построенном по проекту архитектора Моисея Гинзбурга. Квартиры-ячейки должны были получить в СССР массовое распространение, но этого не произошло, и было построено только шесть таких домов — четыре в Москве, один в Свердловске и один в Саратове.