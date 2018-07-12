В Алапаевске из-за «Царских дней» ограничили продажу алкоголя

15:56 | 13.07.2018

владивосток.онлайн

В Алапаевске на время проведения фестиваля православной культуры «Царские дни» ограничат продажу алкоголя. Постановление, подписанное главой муниципального образования Сергеем Беспаловым, опубликовано на официальном сайте города.



Согласно документу, с 14 по 18 июля предприятиям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, рекомендовано ограничить реализацию спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков.



Предприятиям, расположенным в квадрате улиц Толмачева, Красной Армии, Чайковского и Колногорова запрещено продавать алкоголь с 11 до 17 часов 14 июля (при открытии Филиала Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера «Напольная школа»), с 9 до 17 часов 15 июля (во время визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла), с 9 до 15 часов 15 июля (при открытии Сквера им. В.Б. Городилиной), а также с 8 часов 17 июля до 20 часов 18 июля (при проведении мероприятий посвященных 100-летию памяти святых Царственных страстотерпцев).



На предприятиях общественного питания, расположенных в указанном квартале, запрещается продажа пива и спиртных напитков на вынос.