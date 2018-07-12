Единая промышленная карта как средство профориентации

15:37 | 13.07.2018

На презентации образовательной программы «Единая промышленная карта», которая прошла на Международной промышленной выставке «Иннопром-2018» и посвящалась вопросам ранней профориентации школьников Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков задал собравшимся один вопрос.



— Чего опасаются дети больше всего? Что их тревожит? — говорил он о проведенном недавно опросе. Оказалось, что пресловутое ЕГЭ только на третьем месте, а на первое вышел страх неопределенности какую профессию выбрать, кем быть, сколько зарабатывать?



6 июля председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал программу «План десятилетия детства». В нем много задач стоят по профориентации и профподготвке. Но за грандиозными проектами всегда стоят люди и «Единая промышленная карта», как специализированная образовательная программа в точности соответствует задачам, которые поставил премьер-министр. Взрослые мыслят цифрами, а программа помогает отойти от цифр, перейти к образному мышлению.



— Все крупные предприятия сейчас имеют детские программы. Но ценность «промкарты», что в ней могут принимать участие не только гиганты, но и малые предприятия, индивидуальные предприниматели и даже стартапы, что особенно важно, — заметила заместитель начальника отдела общего дошкольного и дополнительного образования министерства образования Свердловской области Ольга Геникаева. Она задала простой вопрос: если мы с младших классов не начнем знакомить ребят с производством, кто же после придет на него работать?



Спикеры отметили, что работа учащихся с «Единой промышленной картой» — это не только образование, но воспитание общественной культуры. Если ребенок будет знать, сколько труда вложено в тот или иной продукт, он будет бережнее к нему относится. Кроме того, с 2016 года «Единая промышленная карта» входит в перечень программ образования и патриотического воспитания.



— Мы сегодня говорим о проекте, который выходит из пилотного на объем в 120 тысяч школьников в «коробочном решении» внеурочной деятельности.

Координатор программы Вероника Пиджакова рассказала собравшимся педагогам о соответствии программы требованиям федеральных стандартов образования, подчеркнула, что «Единая промышленная карта» постоянно пополняется входящими в нее предприятиями, что сейчас учебно-методический центр имеет в разработке более новых 10 уроков к уже 40 имеющимся. Более того, уроки разрабатываются с учетом национальной специфики всех 26 регионов, входящих в программу. За 30 учебных часов программы школьникам может быть дано 20 реальных уроков и совершено 3 экскурсии на предприятия. С 1 сентября полностью скомплектованные уроки могут быть выданы и в них для учителя уже сформирована проблема в начале урока. Например, если мы говорим о корпорации Россети, задается вопрос, как мы будем существовать, если нам будет подаваться только половина потребляемой электроэнергии? И ученики ищут вместе с преподавателем ответы в течении всего урока. Вторая часть — это блок информации, видеоматериал не менее, чем на 20 минут, подготовленный самим предприятием о специальностях, о деятельности. И третья часть — тестовые задания. Для младших школьников тесты построены по игровому принципу.



— К сожалению, широких возможностей посещать предприятия лишены удаленные школы. Не всегда их учащиеся могут позволить себе выехать на предприятия региона, поэтому и предусмотрены видеофрагменты работы предприятий-лидеров разных отраслей, — пояснила Вероника Пиджакова. Тем более, что технические возможности программы столь широки, что она способна одномоментно держать работу миллиона пользователей. Сервер программы находится в России, что немаловажно, он аккредитован. Все персональные данные педагогов, учеников, все проведенные оплаты защищены.



Она добавила, что с нового учебного года образование будет строится исключительно на пакетной основе, потому что когда родители решают, куда сводить детей на экскурсию, это всегда заканчивается провальной историей: выбираются бисквитные фабрики. В результате до серьезных металлургических, приборостроительных производств дети не доезжают. Но побывав в этих цехах они возвращаются полные впечатлений, потому что не представляли себе, как изменилось производство, какие высокие там сейчас требуются компетенции.



Кроме учебных и технических возможностей спикеры остановились и на другом аспекте проблемы: что получают от программы промышленные предприятия. Было замечено, что важен момент живого взаимодействия школьников и тех людей, которые сегодня работают на производстве.



Следует подчеркнуть, что проект получил поддержку не только на уровне власти субъекта, но и партийную.



— С 2015 года в Свердловской области реализуется проект «Единая промышленная карта». Он развивается, он уже вырос далеко за рамки Свердловской области, есть подписанные соглашения с 26 субъектами Федерации и думаю, что к следующей выставке проект получит статус федерального, — сказал представитель губернатора Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области, член политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Бабенко.