«Это было мощно!»: Евгений Куйвашев поблагодарил организаторов и участников «Иннопрома-2018»

15:25 | 13.07.2018

Губернатор Свердловской области на своей странице в Instagram выразил благодарность организаторам и участникам IX международной промышленной выставки «Иннопром», которая проходила в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.



«Иннопром-2018» завершен. 600 компаний из 20 стран мира, более 60 тысяч посетителей, более 100 договоров и соглашений, 1500 журналистов... Это было мощно! Благодарю всех, кто принял участие в выставке и работал над ее организацией», - написал Евгений Куйвашев.



Также глава Среднего Урала отметил, что уже начинается подготовка к следующей, юбилейной выставке.



«Прямо с сегодняшнего дня начинаем готовиться к юбилейному 10-му «Иннопрому», который состоится в следующем году. «Иннопром-2019» будет особенным: на его площадке пройдет Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS), организацией которого мы занимаемся совместно с партнерами из ОАЭ», - отметил губернатор.



В этом году участие в выставке приняли компании из 20 стран мира: Белоруссии, Венгрии, Великобритании, Германии, Дании, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Республики Корея, Словакии, США, Франции, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Чехии, ЮАР, Японии. Выставочная площадь составила 50 тысяч квадратных метров.