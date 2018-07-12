Завтра у Храма-на-Крови выступит сводный духовой оркестр из 450 музыкантов

15:08 | 13.07.2018

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Завтра, 14 июля, в Екатеринбурге пройдет парад духовых оркестров и концерт духовой музыки. Мероприятие приурочено к фестивалю православной культуры «Царские дни».



Фестиваль духовой музыки «Дорога к храму» начнется в 14:00. По улице Царской пройдет парад духовых оркестров, участие в котором примут более 10 коллективов из Екатеринбурга, Верхней Салды, Красноуральска, Ревды, Каменска-Уральского, Серова, Нижнего Тагила и Среднеуральска.



Затем у Храма-на-Крови они объединятся в сводный духовой оркестр из 450 музыкантов под руководством военного дирижера, начальника военно-оркестровой службы Центрального военного округа подполковника Сергея Алеева. Здесь можно будет услышать марши петровской эпохи, музыку для коронации, увертюру «1812 год» Чайковского.