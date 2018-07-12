Коммунисты собираются провести в Екатеринбурге митинг против пенсионной реформы

14:44 | 13.07.2018

fair.ru

Свердловский обком КПРФ подал в региональное министерство общественной безопасности уведомление о проведении митинга против пенсионной реформы. Мероприятие запланировано на 12:00 28 июля на площади Труда. Документ на своей странице в соцсетях опубликовал первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. В уведомлении говорится, что участие в митинге примут до 500 человек.



- У властей есть три дня для ответа. После этого мы начинаем массированную кампанию по привлечению горожан на эту акцию. Пусть цифра в 500 человек вас не смущает. Это сделано специально, чтобы у министерство не было соблазна отказать на основании вместимости площади, - написал Александр Ивачев.



Напомним, пенсионная реформа предполагает увеличение трудоспособного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63 лет.