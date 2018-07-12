На Бакинских Комиссаров «Пятерочка» и «Магнит» оштрафованы за выгрузку товаров в неположенном месте

14:27 | 13.07.2018

therussiantimes.com

В Екатеринбурге из-за нарушений при выгрузке товаров оштрафованы магазины «Пятерочка» и «Магнит», расположенные в жилом доме №122 на улице Бакинских Комиссаров.



Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, на выгрузку товаров с придомовой территории в Роспотребнадзор пожаловались жители. Установлено, что выгрузка осуществляется с торца, имеющего окна, что создает для людей постоянный дискомфорт.



В итоге Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга оштрафовал магазины на 15 тысяч рублей каждый.