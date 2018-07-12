Из-за «Царских дней» в Екатеринбурге ограничат движение транспорта

14:00 | 13.07.2018

news-free.ru

Во время проведения православного фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге ограничат движение транспорта на нескольких улицах, соответствующее постановление подписано главой городской администрации Александром Якобом.



Так, сегодня, 13 июля, с 15:00 до 23:00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Царской, от улицы Дзержинского Первомайской. Также на данном участке 07:00 до 23:00 запрещена стоянка.



Кроме того, согласно постановлению, с 07:00 15 июля до 05:00 17 июля будет ограничено движение всех видов транспорта, а с 00:00 15 июля до 05:00 17 июля – стоянка на следующих участках:



- улица Царская (от улицы Николая Никонова до улицы Первомайской);



- улица Дзержинского (от улицы Царской до улицы Горького);



- улица Горького (от улицы Первомайской до улицы Дзержинского);



- улица Пролетарская.



На «Царские дни», посвященные 100-летию гибели императорской семьи, ожидается прибытие более 100 тысяч паломников.