Потомки Романовых приедут в Екатеринбург на «Царские дни»

На фестиваль православной культуры «Царские дни» в Екатеринбург приедет глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна, передает «РИА Новости» со ссылкой на старшего священника Храма на Крови Максима Миняйло.— Мы ожидаем ее приезда 16 июля. Она приедет поездом в 10 утра. Запланировано ее участие в Божественной литургии. Она будет присутствовать и молиться на ночной службе. В крестный ход они не собирались. И приедут группой паломников на Ганину Яму уже на автобусе 17-го числа, — сообщил священник.Также в уральскую столицу должен приехать праправнук царя Александра III — князь Павел Куликовский-Романов.Напомним, что «Царские дни», посвященные 100-летию гибели императорской семьи, пройдут в Екатеринбурге с 12 по 21 июля. Ожидается более 100 тысяч паломников. Сегодня в уральскую столицу приедет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.