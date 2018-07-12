Во всех екатеринбургских пунктах оформления ДТП появятся детские уголки

В подразделении Госавтоинспекции на улице Бажова появилась детская зона. Теперь, пока родители оформляют ДТП, их дети смогут порисовать. Уголок оборудован детским столиком и стульями, карандашами, фломастерами, памятками и раскрасками на тему правил дорожного движения.Помощь в организации детской зоны оказал автогонщик, мастер спорта России Максим Чернев.- Я профессионально занимаюсь автоспортом более 15 лет и уже давно убедился, что автомобильная дорога сама по себе небезопасна. Это не то место, где стоит искать приключений. Я всем сердцем призываю вас не надеяться на случай, дорога требует максимальной сосредоточенности и строгого соблюдения правил, - отмечает гонщик.Как рассказали пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, детские уголки появятся в каждом пункте оформления ДТП Екатеринбурга.