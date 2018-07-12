В Екатеринбурге появился бульвар, названный в честь врача семьи Николая II Евгения Боткина

12:42 | 13.07.2018

rusplt.ru

В Екатеринбурге появился бульвар Святого Евгения Боткина. Соответствующее постановление подписано главой администрации города Александром Якобом.



Имя врача семьи Николая II, расстрелянного в Екатеринбурге, получил бульвар, расположенный в зоне 10-го квартала микрорайона Академического.



«Присвоить бульвару, расположенному в зоне 10 микрорайона Академического города Екатеринбурга, границы которого утверждены Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 13.04.2015 № 894 "Об утверждении новой редакции проекта планировки и проекта межевания территории 9-го, 10-го и 34-го кварталов района Академический", наименование "Святого Евгения Боткина"», — говорится в постановлении.



В 1917 году Евгений Сергеевич Боткин добровольно отправился в ссылку вместе с царской семьей. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года убит в доме Ипатьева в Екатеринбурге.