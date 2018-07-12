РМК подпишет соглашение с УрФУ о подготовке специалистов

12:08 | 13.07.2018

В рамках расширения сотрудничества с высшими и средними специальными учебными заведениями Русской медной компанией принято решение о подписании соглашения с Уральским федеральным университетом. Об этом на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, проходившей в Екатеринбурге, заявила вице-президент компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.



На данный момент учебные заведения Урала и России выпускают достаточно грамотных специалистов. Но зачастую им не хватает знаний о новейших технологиях горнодобычи и производства, поскольку эта отрасль очень активно развивается и учебные заведения временами не успевают отреагировать на инновации. Поэтому РМК ведёт сотрудничество с рядом учебных заведений. За последние два года подписаны договоры о сотрудничестве с несколькими университетами и техникумами Урала: Уральским государственным горным университетом, Магнитогорским государственным техническим университетом им. Носова, Коркинским горно-строительным техникумом, Первомайским техникумом промышленности строительных материалов.



Следующим же вузом станет Уральский федеральный университет, для повышения профессиональных знаний выпускаемых молодых специалистов. Результатом их взаимодействия станет ряд программ — от научно-исследовательских до производственной практики. РМК организует практику для учащихся, и благодаря этому студенты своевременно получают знания о применяющихся в производстве нововведениях и инновационных решениях. Таким образом компания своевременно обеспечивает кадровый резерв и для себя, и для других предприятий. Также в результате сотрудничества будут проводиться дополнительное обучение и повышение квалификации для тех, кто уже работает в горнодобывающей и металлургической сферах.



Русской медной компанией также ведётся работа с детьми и подростками, касающаяся профессиональной ориентации. При Михеевском горно-обогатительном комбинате, в селе Варна Челябинской области, на базе детсада «Умка-горнячок» был создан детский технопарк. А для старшеклассников компанией регулярно проводят технотуры и экскурсии на предприятия, входящие в состав РМК.