В выходные закроют движение трамваев по улице Красноуральской

12:00 | 13.07.2018

proekat.ru

В эти и следующие выходные по улице Красноуральской на участке от Синяева до Нагорной не будут ездить трамваи, сообщает пресс-служба ТТУ.



С 00:00 14 июля до 06:00 16 июля (а также в следующие выходные с 00:00 21 июля до 06:00 23 июля) изменят движение шесть трамваев — № 1, 2, 3, 11, 19, 21. Они пойдут по маршрутам:



№ 1: ст. Вторчермет — Западное депо;



№ 2: ст. Фрезеровщиков — пр. Космонавтов — ул. Луначарского — пр. Ленина — Верх-Исетский бульвар — ст. ВИЗ;



№ 3: ст. ЦПКиО — ул. Луначарского — ул. Челюскинцев — ул. Московская — ул. Белореченская — Западное депо — ул. Белореченская — ул. Радищева — ст. ЦПКиО;



№ 11: Зеленый остров — ул. Татищева — пр. Ленина — ул. Луначарского — ст. ЦПКиО;



№ 19: ст. Машиностроителей — ул. Бебеля — ул. Халтурина — ст. ВИЗ;



№ 21: ст. ЦПКиО — ул. Куйбышева — ул. Радищева — ул. Белореченская — Западное депо — ул. Белореченская — ул. Московская — ул. Челюскинцев — ст. ЦПКиО.