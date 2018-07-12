Семье начальника предвыборного штаба кандидата в депутаты в гордуму Екатеринбурга сожгли автомобиль

Сегодня ночью, 13 июля, неизвестные совершили поджог автомобиля КамАЗ в селе Косулино Белоярского городского округа. Транспортное средство принадлежало сыну начальника предвыборного штаба кандидата в депутаты городской думы Екатеринбурга, гендиректора ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» Виктора Карташева Натальи Омельковой и находилось около ворот её частного дома.В результате возгорания поврежден салон грузового автомобиля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 1 единица техники, 2 человека личного состава.Что интересно, Наталья Омелькова заявляет, что возгорание произошло около двух часов ночи, хотя сообщение о пожаре в МЧС поступило лишь в 05:11, то есть спустя три часа. По её словам, она связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью в качестве начальника предвыборного штаба Виктора Карташева. Более того, три недели назад через третьих лиц ей уже угрожали, что если она не перестанет работать на Карташева, то её изобьют арматурой.Отметим, что инцидент действительно может быть связан с выборами, вот только утверждать, что автомобиль подожгли оппоненты Карташева, было бы опрометчиво — пусть в этом разбираются правоохранительные органы. В политической истории Екатеринбурга и не только известны случаи, когда кандидаты били себя по голове, жгли имущество и так далее, поэтому заявлять о чьей-либо причастности преждевременно.Более того, учитывая, что к предвыборной кампании в городскую думу Екатеринбурга подключились политологи, которые воспользовались стандартной схемой по дискредитации политических противников, используя типичный лозунг «Криминал идет во власть!», выводы напрашиваются соответствующие.