Прокуратура через суд потребовала ликвидировать свалку в Нижнем Тагиле

10:58 | 13.07.2018

news.vse42.ru

В Нижнем Тагиле по итогам совместной проверки межрайонной природоохранной прокуратуры и регионального министерства природных ресурсов и экологии выявлена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов площадью не менее 15,7 кв. м, общим объемом не менее 10 куб. м. Она располагается на территории разрушенных гаражей в районе улиц Софьи Перовской, Ангарской и Серебрянского тракта.



Надзорное ведомство в интересах граждан, имеющих право на благоприятную окружающую среду, направило иск в суд, который в итоге удовлетворил требования прокурора и обязал администрацию Нижнего Тагила, а также Управление городским хозяйством ликвидировать свалку в течение трех месяцев.



Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, но там его оставили без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.