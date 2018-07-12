В Екатеринбурге ликвидировали две нелегальные парковки

10:40 | 13.07.2018

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга ликвидировали две незаконные парковки: охранные будки демонтировали по адресам улица Культуры, 5, и улица Банникова, 13.



Как говорится на сайте районной администрации, демонтаж произведен в соответствии с представлением органов полиции о нелегальности объектов.