Уральские судебные приставы проведут день единого приема граждан

10:17 | 13.07.2018

newizv.ru

26 июля с 14 до 20 часов во всех отделах УФССП России по Свердловской области состоится день единого приема граждан. Обратиться можно будет как к судебным приставам-исполнителям, так и к начальникам профильных отделов и руководящему составу.



«Граждане и представители организаций смогут не только задать вопросы по конкретным исполнительным производствам, мерам принудительного исполнения, применяемым к должникам, но и получить юридическую консультацию по тем или иным вопросам, входящим в компетенцию ФССП России, и, конечно же, уплатить имеющиеся долги», — говорится в сообщении пресс-службы УФССП по региону.



На прием нужно принести документ, удостоверяющий личность, или документ, подтверждающий полномочия. Предварительная запись не требуется, но рекомендуется заранее сообщить о планируемом обращении. Предварительная запись к руководству регионального ведомства будет осуществляться по телефону (343) 362-27-23, к начальникам структурных подразделений и отделов аппарата записаться можно в электронном виде через вкладку «Сервисы» на официальном сайте УФССП России по Свердловской области.