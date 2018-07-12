«Русский Ганновер»: в Екатеринбурге подвели итоги «Иннопрома»

09:19 | 13.07.2018

В Екатеринбурге завершилась международная промышленная выставка «Иннопром», которая работала с 9 по 12 июля.



В этом году участие в выставке приняли более 600 компаний из 20 стран мира: Белоруссии, Венгрии, Великобритании, Германии, Дании, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Республики Корея, Словакии, США, Франции, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Чехии, ЮАР, Японии. Выставочная площадь составила 50 тысяч квадратных метров.



Также отметим, что 107 стран приняли участие в выставке в качестве экспонентов, делегатов, почетных гостей и представителей бизнеса. Восемь стран представили национальные стенды.



По итогам работы выставки было выдано более 46 тысяч бейджей. В этом году выросло качество аудитории: доля профессиональных участников превысила 76 % от общего числа посетителей. Эксперты и участники назвали «Иннопром-2018» «русским Ганновером» (в Ганновере проводится крупнейшая в мире промышленная выставка Hannover Messe).



Главной темой выставки этого года стало «Цифровое производство». Страной-партнером выступила Республика Корея, которая представила 105 стендов ведущих корейских предприятий, работающих в сфере машиностроения, робототехники, автомобилестроения, энергетики, промышленного оборудования, металлообработки, потребительских товаров и туризма.



— В рамках «Иннопрома» было подписано свыше 100 договоров и соглашений, среди которых большое количество контрактов и сделок. В том числе подписание РМК по организации автоклавного производства с выпуском катодной меди (инвестиции в проект оцениваются в 45 млрд рублей), 17 соглашений о сотрудничестве с клиентами и партнерами Уральского банка Сбербанка, подписание на стенде Минпромторга, по результатам которого Россия выступит организатором и партнером Всемирной промышленно-технической выставки и форума «Большая индустриальная неделя ARABIA-2019», а также соглашения на международном уровне с зарубежными компаниями-производителями и представителями власти из Китая и Республики Корея, — рассказали в пресс-службе выставки.