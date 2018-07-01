В Екатеринбурге велосипедист ударил пешехода кирпичом по голове

23:15 | 12.07.2018

24ua-zp.com

В Екатеринбурге на транспортной остановке «Авиационная» недовольный велосипедист ударил пешехода кирпичом по голове. Информация о случившемся появилась в паблике «Инцидент. Екатеринбург» во «ВКонтакте».



По словам очевидцев происшествия, драку остановил молодой человек, который в это время вышел из общественного транспорта. Именно он остановил машину скорой помощи и обратился в полицию.



Пока в полиции Екатеринбурга от комментариев по данному инциденту отказались. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.