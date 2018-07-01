В последний день выставки «Иннопром» губернатору Свердловской области презентовали «ЗОО-парк» и ледовую арену

21:12 | 12.07.2018

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Сегодня, в день завершения работы международной выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву презентовали два проекта: новый «ЗОО-парк» и многофункциональную ледовую арену.



Как сообщает Департамент информационной политики Свердловской области, макет проекта планировки района Новокольцовский, где разместится новый зоопарк площадью около 35 тысяч гектаров, был представлен на стенде «Группы Синара». Ожидается, что в ближайшие годы район появится неподалеку от МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».



Макет ледовой арены, которая появится вместо снесенной телебашни, был презентован на стенде УГМК-Холдинга. Планируется, что арена будет рассчитана на 11 видов спорта.