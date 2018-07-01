Новости дня
21:12 | 12.07.2018
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
В последний день выставки «Иннопром» губернатору Свердловской области презентовали «ЗОО-парк» и ледовую арену
Как сообщает Департамент информационной политики Свердловской области, макет проекта планировки района Новокольцовский, где разместится новый зоопарк площадью около 35 тысяч гектаров, был представлен на стенде «Группы Синара». Ожидается, что в ближайшие годы район появится неподалеку от МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Макет ледовой арены, которая появится вместо снесенной телебашни, был презентован на стенде УГМК-Холдинга. Планируется, что арена будет рассчитана на 11 видов спорта.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
23:15 | 12.07.2018
В Екатеринбурге велосипедист ударил пешехода кирпичом по голове
21:12 | 12.07.2018
В последний день выставки «Иннопром» губернатору Свердловской области презентовали «ЗОО-парк» и ледовую арену
20:51 | 12.07.2018
В Свердловской области водоемы, пригодные для купания, отсутствуют
18:46 | 12.07.2018
В столице Прикамья ведется благоустройство тротуара у ТЮЗа
18:40 | 12.07.2018
В Перми заработал первый нестационарный торговый объект по типовому архитектурному решению
18:08 | 12.07.2018
В Перми ведутся работы по устройству дорожной одежды на Героев Хасана
17:56 | 12.07.2018
Приключения собаки Белль и мальчика Себастьяна продолжатся в Перми
17:40 | 12.07.2018
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
17:25 | 12.07.2018
Принят закон об оснащении предприятий счётчиками фиксации выбросов
17:23 | 12.07.2018
Аэропорт «Пермь» вводит новые условия выдачи парковочной карты для водителей такси
17:18 | 12.07.2018
В Каменске-Уральском за коррупционное правонарушение оштрафована стоматологическая клиника
16:52 | 12.07.2018
В Кушве из незаконного оборота изъяли контрафактные футболки
16:28 | 12.07.2018
13 молодых свердловских ученых получили президентские гранты
15:57 | 12.07.2018
Порядка семи тысяч человек примут участие в марафоне «Европа — Азия»
15:35 | 12.07.2018
«Справедливая Россия» предлагает уравнять родственников ветеранов ВОВ в праве компенсации на установку надгробий
14:55 | 12.07.2018
Пара из Ревды, у которой родился мертвый ребенок, взыскала с больницы 1,8 млн рублей
14:52 | 12.07.2018
В Перми сносят незаконные киоски на Белинского
14:49 | 12.07.2018
В выходные в Перми сыграют в пляжный футбол представители разных народов
14:31 | 12.07.2018
В Кургане официально открыт купальный сезон
14:25 | 12.07.2018
Курганские приставы наткнулись на отца-извращенца, который разгуливал голышом перед дочерью. «Девочка стояла с отрешенным видом, под глазом у нее был синяк»
14:05 | 12.07.2018
В Прикамье подано 70 заявок на II этап краевого конкурса социальных и гражданских инициатив
13:50 | 12.07.2018
Свердловскому фонду жилищного строительства исполнилось 22 года
13:26 | 12.07.2018
В Екатеринбурге открыли инновационную детскую автошколу
13:15 | 12.07.2018
Перекресток Гоголя — Ленина в Кургане перекроют на 10 дней
13:00 | 12.07.2018
В Кургане впервые пройдет фестиваль дворовых игр «Лето»
12:59 | 12.07.2018
В Екатеринбургский зоопарк привезли двух речных выдр
12:58 | 12.07.2018
В Прикамье первые две семьи получили электронные сертификаты на материнский капитал
12:53 | 12.07.2018
Карабаш и его окрестности очистят от объектов, вредящих экологии
12:52 | 12.07.2018
В Перми из-за угрозы инфекций опечатаны киоски с питьевой водой
12:29 | 12.07.2018
В Перми изменится расписание пригородных поездов
12:21 | 12.07.2018
Граждане РФ будут освобождены от госпошлины за выдачу утраченного документа вследствие ЧС
12:17 | 12.07.2018
Конец текущей недели на Среднем Урале, как и начало, будет дождливым
12:14 | 12.07.2018
Зауральские парламентарии рассмотрят законопроект о пенсионной реформе в одно время с митингом профсоюзов
12:01 | 12.07.2018
Минтранс Пермского края сообщает об отмене пригородных поездов
11:44 | 12.07.2018
На ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге могут потратить более 200 млрд рублей
11:18 | 12.07.2018
На «Иннопроме» прошел международный логистический форум
11:17 | 12.07.2018
Строительная компания, которая строила жилье для переселенцев в Камышлове, рискует стать банкротом
11:00 | 12.07.2018
В Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение
10:56 | 12.07.2018
РМК представила на ИННОПРОМе программу развития Карабаша
10:50 | 12.07.2018
Владимир Тунгусов удостоился внимания российского президента
10:32 | 12.07.2018
До конца октября ограничат движение на трассе Екатеринбург — Тюмень
10:16 | 12.07.2018
На «Царские дни» в Екатеринбург приедет более 100 тысяч человек
09:53 | 12.07.2018
В Екатеринбурге появилась «синяя линия» для паломников
09:36 | 12.07.2018
Улицу Военную закрывают почти на полтора месяца из-за ремонта