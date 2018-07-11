В Каменске-Уральском за коррупционное правонарушение оштрафована стоматологическая клиника

17:18 | 12.07.2018

sueveriya.ru

В Каменске-Уральском на миллион рублей оштрафована стоматологическая клиника «ВиТаВлаДент». Причиной стала попытка дачи взятки.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в марте 2018 года сотрудники полиции выявили в клинике нарушение – оказание хирургической стоматологической помощи без лицензии.



Чтобы клинику не привлекали к ответственности, директор предложил сотруднику полиции взятку – 50 тысяч рублей, о чем последний сообщил в прокуратуру. В итоге было возбуждено уголовное дело, клиника оштрафована.