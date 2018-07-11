13 молодых свердловских ученых получили президентские гранты

16:28 | 12.07.2018

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром» 13 молодым ученым Свердловской области вручили свидетельства на получение президентских грантов.



В этом году получателями грантов в области общественных и гуманитарных наук стали: доктор экономических наук Игорь Драпкин, кандидат исторических наук Михаил Киселев, кандидат социологических наук Анна Кузьминчук, кандидат исторических наук Константин Бугров, кандидат экономических наук Павел Глухих, доктор экономических наук Анна Багирова.



Победителями конкурса грантов по химии признаны доктор химических наук Максим Ананьев и кандидат химических наук Роман Иргашев. По физике и астрономии грантов удостоены кандидаты физико-математических наук Владимир Синицын, Никита Кулеш, Владимир Бессонов. В области технических и инженерных наук гранты получили кандидаты наук Николай Желонкин и Александр Тараторкин.



Отметим, что гранты выделяются на двухлетние научные исследования: кандидатам наук дается по 600 тысяч рублей в год, докторам наук – по 1 миллиону.