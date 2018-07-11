Порядка семи тысяч человек примут участие в марафоне «Европа — Азия»

15:57 | 12.07.2018

ekburg.ru

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о подготовке и проведении IV Международного легкоатлетического марафона «Европа – Азия».



Напомним, что одно из самых ожидаемых спортивных мероприятий пройдет 5 августа. Старт организуют на площади 1905 года. Через каждые пять километров марафонцев будет ждать пункт, где можно перекусить и освежиться.



В этом году участие в марафоне примет порядка семи тысяч человек. Им предложат дистанции 3, 10, 21 и 42 километра.



Напомним, что из-за марафона будут перекрываться улицы:



– с 00:00 до 18:00 проспект Ленина (от переулка Банковского до улицы 8 Марта);



– с 07:00 до 15:00 проспект Ленина (от Репина до переулка Банковского), Репина (от Металлургов до проспекта Ленина), четная сторона улицы Металлургов (от автодороги Пермь — Екатеринбург до Репина);



– с 07:00 до 10:00 проспект Ленина (от 8 Марта до площади Кирова), площадь Кирова (от проспекта Ленина до улицы Мира), улица Мира (от Малышева до Первомайской), Толмачева (от проспекта Ленина до Царской), Царская (от Толмачева до Николая Никонова), Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев), 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина).



Также с 07:00 до 14:00 будет закрыто движение по дороге Пермь — Екатеринбург (с 343-го по 345-й километр, обратное направление), с 4 по 6 августа не будет работать парковка на площади 1905 года.