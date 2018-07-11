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15:35 | 12.07.2018

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«Справедливая Россия» предлагает уравнять родственников ветеранов ВОВ в праве компенсации на установку надгробий

«Справедливая Россия» внесла в Государственную думу законопроект об уравнивании ветеранов ВОВ в праве на память. Дело в том, что сейчас родственники имеют на право на компенсацию от государства на установку надгробия, только если ветеран ушел из жизни после 12 июня 1990 года.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин привел пример несправедливости на примере всем известных Мелитона Кантарии и Михаила Егорова, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом.

— Михаил Егоров скончался в 1975 году, а Мелитон Кантария — в 1993-м, и, исходя из действующих законодательных норм, родственники Кантарии имеют право на компенсацию и на помощь в установке надгробия, а родственники Егорова почему-то такого права лишены, — сказал Дмитрий Ионин, защищая проект на заседании Госдумы.

© «Вечерние Ведомости»

 


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