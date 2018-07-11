В Екатеринбурге на каждого ребенка планируют заводить электронное личное дело

14:26 | 12.07.2018

paidagogos.com

В Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» презентована автоматизированная информационная система «Образование».



По словам начальника департамента образования администрации города Екатерины Сибирцевой, система будет хранить все данные ребенка с рождения. Это сэкономит время при взаимодействии с различными учреждениями и органами, в том числе упростит подачу заявлений.