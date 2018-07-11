Свердловскому фонду жилищного строительства исполнилось 22 года

13:50 | 12.07.2018

Вчера, 11 июля, Фонд жилищного строительства Свердловской области отметил 22 года со дня образования. За это время почти 20 тысяч уральцев смогли приобрести жилье: около трех тысяч ветеранов боевых действий и инвалидов, более шести тысяч ветеранов ВОВ и членов их семей, около пяти тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Так, с начала текущего года 290 детей-сирот из Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Красноуфимска, Нижнего Тагила и Первоуральска получили ключи от новых благоустроенных квартир.



Также с 2011 года идет работа по распределению социальных выплат на улучшение жилищных условий для многодетных семей и работников областных бюджетных организаций. Благодаря этой программе жилье приобрели около пяти с половиной тысяч человек.



Отметим, что в преддверии 22-летия Фонда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил полномочия директора учреждения Оксаны Вохминцевой.