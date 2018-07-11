Четыре мощных мотоцикла пополнили парк техники УГИБДД по Свердловской области

13:25 | 12.07.2018

Модель мотоцикла «YAMAHA XT 1200ZE» была выбрана из-за её повышенной проходимости. Фото: motorcycles-for-sale.biz

Четыре скоростных мотоцикла «YAMAHA XT 1200ZE», купленные на средства областного бюджета по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, переданы сотрудникам мотоциклетного взвода областной ГИБДД. На покупку мотоциклов из бюджета области было выделено более 5 миллионов рублей.



По словам врио начальника региональной ГИБДД Алексея Габдорахманова, причина, по которой выбрали именно эту модель мотоцикла, «её повышенная проходимость».



Стоит отметить, что власти региона уделяют особое внимание техническому оснащению силовых структур, так, только в 2018 году полицейские региона получили более 200 новых автомобилей. Кроме того, для правоохранителей были приобретены современные радиостанции, системы видеонаблюдения, металлодетекторы и другие устройства, помогающие стражам порядка нести службу.