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13:25 | 12.07.2018
Модель мотоцикла «YAMAHA XT 1200ZE» была выбрана из-за её повышенной проходимости. Фото: motorcycles-for-sale.biz
Четыре мощных мотоцикла пополнили парк техники УГИБДД по Свердловской области
По словам врио начальника региональной ГИБДД Алексея Габдорахманова, причина, по которой выбрали именно эту модель мотоцикла, «её повышенная проходимость».
Стоит отметить, что власти региона уделяют особое внимание техническому оснащению силовых структур, так, только в 2018 году полицейские региона получили более 200 новых автомобилей. Кроме того, для правоохранителей были приобретены современные радиостанции, системы видеонаблюдения, металлодетекторы и другие устройства, помогающие стражам порядка нести службу.
© «Вечерние Ведомости»
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