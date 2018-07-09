На Средний Урал снова идут грозы и порывистый ветер

15:43 | 11.07.2018

В Свердловской области продолжается период «нелетной» погоды – с ливнями, грозой и порывистым ветром. Штормовое предупреждение было объявлено еще на прошлой неделе, и длится по настоящее время. Завтра, 12 июля, также стоит ожидать неблагоприятных погодных явлений.



Так, по сообщению Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и днем 12 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются грозы, град, очень сильные дожди, при грозах усиление ветра 25 м/с и более. Возможно резкое ухудшение дорожной обстановки, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». В ведомстве просят водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.



В ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей не терять бдительность и соблюдать рекомендации по безопасности: воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, по возможности отложить прогулки и поездки, в квартирах закрыть окна и форточки, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, во время грозы не мобильными телефонами и так далее.