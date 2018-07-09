Администрация Екатеринбурга потратит 170 миллионов на реконструкцию части набережной Исети

15:06 | 11.07.2018

Фото: Изображение к аукционной документации.

Мэрией Екатеринбурга на портале госзакупок размещён заказ на «Благоустройство набережной реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, в том числе модернизацию систем уличного освещения». Сумма контракта, в которую администрация оценивает работы по приведению набережной в «жилой вид», составит чуть более 170 миллионов рублей.



В соответствии с технической документацией, благоустроить планируется оба берега реки на этом участке. За эти деньги подрядчику предлагается замостить дорожки тротуарной плиткой, высадить деревья и организовать детские площадки. Кроме того, на набережной должны появиться новые ограждения, а на самом берегу установятся деревянные настилы — на которых, по мнению заказчика, смогут сидеть люди.



Проект реконструкции набережной реки Исеть обсуждается в Екатеринбурге еще с прошлого года. Чего только не обещали жителям городские власти, и «уютное место для ярмарок» и «место для проведения выставок», и «место для проведения фестивалей», а судя по изображению к аукционной документации, горожане получат настил из брусков и реек за 170 миллионов рублей.



Напомним, что 18 марта, вместе с выборами президента, состоялось голосование по выбору территорий города, благоустройство которых будет произведено в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Участок набережной Исети от Малышева до Куйбышева занял второе место – набрав 76 тысяч 972 голоса.