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14:08 | 11.07.2018
пресс-служба фестиваля "Том Сойер" в Екатеринбурге
В Екатеринбурге волонтеры отреставрируют старинный дом
Ожидается, что волонтеры приведут в порядок стены постройки и займутся благоустройством двора. Начало мероприятия – в 18:00. На протяжении всего лета площадка будет работать со вторника по четверг с 18:00 по 21:00 и в выходные с 12:00 до 17:00. К акции может присоединиться любой желающий.
Напомним, фестиваль «Том Сойер Фест», цель которого – восстановление исторической среды, проходит по всей России и включает в себя 27 населенных пунктов в 23 регионах.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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