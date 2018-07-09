В Екатеринбурге волонтеры отреставрируют старинный дом

14:08 | 11.07.2018

пресс-служба фестиваля "Том Сойер" в Екатеринбурге

В понедельник, 16 июля, в Екатеринбурге отреставрируют старинный дом на Вайнера, 68. Работой над 130-летним зданием займутся волонтеры в рамках фестиваля «Том Сойер Фест».



Ожидается, что волонтеры приведут в порядок стены постройки и займутся благоустройством двора. Начало мероприятия – в 18:00. На протяжении всего лета площадка будет работать со вторника по четверг с 18:00 по 21:00 и в выходные с 12:00 до 17:00. К акции может присоединиться любой желающий.



Напомним, фестиваль «Том Сойер Фест», цель которого – восстановление исторической среды, проходит по всей России и включает в себя 27 населенных пунктов в 23 регионах.

