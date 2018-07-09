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13:51 | 11.07.2018

В Свердловской области конфликт в охотничьем сообществе перерос в лесное ЧП

В Первоуральском городском округе неизвестные сожгли два охотничьих домика, расположенных в лесу вблизи поселка Ильмовка (недалеко от Дружинино). Одна избушка, построенная из дерева, сгорела дотла, вторая — из шлакоблоков — не подлежит восстановлению. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к уничтожению чужого имущества.

В Свердловской области конфликт в охотничьем сообществе перерос в лесное ЧП


В Свердловской области конфликт в охотничьем сообществе перерос в лесное ЧП


Характерно, что ЧП в лесу произошло спустя три дня после того, как на сайте издания «Вечерние ведомости» вышла публикация о деятельности председателя районного отделения общественной организации «Союз охотников и рыболовов Свердловской области» Василия Мельникова. В правоохранительные органы было подано несколько заявлений от местных жителей с просьбой дать оценку его действиям, в которых, по мнению заявителей, усматриваются серьезные нарушения российского законодательства.

В Свердловской области конфликт в охотничьем сообществе перерос в лесное ЧП


В Свердловской области конфликт в охотничьем сообществе перерос в лесное ЧП


Поджог может быть продолжением того самого конфликта между Мельниковым и рядовыми охотниками, чьи домики и пострадали в результате пожара. Впрочем, это лишь предположение.

В Свердловской области конфликт в охотничьем сообществе перерос в лесное ЧП


В Свердловской области конфликт в охотничьем сообществе перерос в лесное ЧП


Отметим, что по факту публикации на veved.ru Василий Мельников обратился с заявлением о клевете в полицию Первоуральска, но безрезультатно — по данным издания, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

© «Вечерние Ведомости»

 


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