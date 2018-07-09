В Екатеринбурге погиб мужчина, выпав с балкона 10-го этажа

13:47 | 11.07.2018

Фото: Матвей Девчич, группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

Вечером 10 июля на улице Библиотечной в Екатеринбурге погиб мужчина, выпав с балкона подъезда на 10-м этаже жилого дома.



В СУ СКР России по Свердловской области подтвердили информацию, попавшую в СМИ из социальных сетей.



«Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбурга совместно с сотрудниками полиции проводится доследственная проверка случившегося. Данных о том, что смерть мужчины носила криминальный характер, не имеется. Выясняются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — прокомментировал происшествие официальный представитель свердловского СУ СКР Александр Шульга.