Цены на жилье в Екатеринбурге стремительно растут

13:30 | 11.07.2018

savebest.ru

За первую половину текущего года в Екатеринбурге стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке выросла на 2,2 %. По данным аналитиков портала N1.RU, цена увеличилась с 71,4 тыс. рублей до 73 тыс. рублей.



Если говорить о росте цен на жилье в отдельных районах, то можно выделить три района, где квадратный метр жилья значительно подорожал: это микрорайон Академический (стоимость квадратного метра выросла на 6,3 %, с 58 тысяч рублей до 62,5 тысячи рублей), в районе Шарташского рынка (с 66,3 тысячи рублей до 70,6 тысячи рублей) и на Ботанике (с 69 тысяч рублей до 71 тысячи рублей).



По словам руководителя проекта N1.RU Оксаны Сидлецкой, рост цен на жилье связан с изменениями в законе о долевом строительстве, согласно которым будет постепенно отменена схема финансирования жилья дольщиками. По ее мнению, это приведет к удорожанию строительства новых объектов.