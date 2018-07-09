За могилы на территории Шарташского лесопарка суд оштрафовал «Службу городских кладбищ» Екатеринбурга

12:33 | 11.07.2018

Фото: ЕАН

Свердловский областной суд оставил в силе ранее принятое Кировским районным судом Екатеринбурга решение о привлечении к наказанию по статье 7.9 КоАП РФ МКУ «Служба городских кладбищ». Своим решением Кировский суд наложил на МКУ штраф в сумме 200 тысяч рублей за самовольное использование земельного участка на территории Шарташского лесопарка для захоронения граждан.



В январе 2018 года лесничий ГКУ СО «Дирекция лесных парков» обнаружил захоронения на подведомственной территории площадью примерно 0,5 гектара, сделанные сотрудниками расположенного рядом с парком «Шарташского» кладбища.



Стоит отметить, что Шарташский лесопарк является особо охраняемой территорией областного значения. На территории парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и повлечь за собой снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств лесного парка или его компонентов.



После того, как в марте 2018 года Кировский районный суд вынес решение о наказании МКУ «Служба городских кладбищ», учреждение подало апелляционную жалобу. Юристы МКУ пытались доказать в облсуде, что не предоставляли гражданам земельные участки для погребения умерших, а все захоронения, сделанные на территории лесопарка, были произведены местными жителями самостоятельно, без уведомления сотрудников МКУ. Однако областной суд не поддержал позицию МКУ и оставил в силе решение суда первой инстанции.