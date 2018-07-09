Мэрия Екатеринбурга банкротит строительную компанию городского депутата

12:13 | 11.07.2018

Администрация Екатеринбурга обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд Свердловской области о признании банкротом ЖСК «Уралэнергостройкомплекс», совладельцем которого является депутат городской думы, застройщик Игорь Плаксин. Сумма исковых требований мэрии составляет 2 миллиона 145 тысяч рублей. Жилищно-строительный кооператив «Уралэнергостройкомплекс» занимался возведением ЖК «Новый Уктус», строительство которого было приостановлено.



В феврале этого года по заявлениям граждан, вложивших деньги в строительство жилого комплекса, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), которое находится в производстве Главного следственного управления МВД России по Свердловской области. В марте заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв потребовал от начальника ГСУ Владимира Миронова активизировать расследование уголовного дела, взяв его на личный контроль.