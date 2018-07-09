Свердловский бизнесмен, чья компания выпускает продукцию под брендом «Курико», может быть признан банкротом

11:30 | 11.07.2018

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Свердловский бизнесмен Саркис Эйриян, бывший директор ГУП «Птицефабрика Среднеуральская» и владелец ООО «Агрофирма «Артемовский» (выпускает продукцию под брендом «Курико»), может быть признан банкротом. Заявление о признании ИП Эйрияна банкротом поступило в Арбитражный суд Свердловской области.



Напомним, что в июне 2017 года ООО «Агрофирма «Артемовский» было признано банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство. В числе кредиторов компании — АО «Российский сельскохозяйственный банк», налоговая инспекция, АО «Уралсевергаз», «Ростелеком», ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская».