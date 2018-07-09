Пожары на Среднем Урале уничтожили гектары леса

11:00 | 11.07.2018

В Свердловской области с начала пожароопасного сезона ликвидировано 343 лесных пожара площадью 5604 гектара. 97 % всех лесных пожаров были оперативно потушены в течение суток.



Основную площадь лесные пожары в Свердловской области прошли весной, в период с 14 по 25 мая. В этот промежуток времени возникали крупные лесные пожары, которые распространялись в результате сильных ветров.



За прошлую неделю с 2 по 9 июля в Свердловской области ликвидировано 5 лесных (природных) пожаров на площади 11 гектаров. По состоянию на сегодняшний день действующих лесных пожаров не зарегистрировано.



Несмотря на спокойную обстановку, мониторинг лесных территорий продолжается, сообщает Департамент лесного хозяйства Свердловской области. Ведется наземное и авиационное патрулирование, осуществляется мониторинг при помощи 63 онлайн-видеокамер, установленных на вышках сотовой связи.