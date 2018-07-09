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11:00 | 11.07.2018
Пожары на Среднем Урале уничтожили гектары леса
Основную площадь лесные пожары в Свердловской области прошли весной, в период с 14 по 25 мая. В этот промежуток времени возникали крупные лесные пожары, которые распространялись в результате сильных ветров.
За прошлую неделю с 2 по 9 июля в Свердловской области ликвидировано 5 лесных (природных) пожаров на площади 11 гектаров. По состоянию на сегодняшний день действующих лесных пожаров не зарегистрировано.
Несмотря на спокойную обстановку, мониторинг лесных территорий продолжается, сообщает Департамент лесного хозяйства Свердловской области. Ведется наземное и авиационное патрулирование, осуществляется мониторинг при помощи 63 онлайн-видеокамер, установленных на вышках сотовой связи.
© «Вечерние Ведомости»
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