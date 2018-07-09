В Екатеринбурге в жилом доме посреди ночи прямо в квартиру рухнуло межэтажное перекрытие

Курьёзный случай произошёл в одной из квартир дома № 21 на улице Корепина в Екатеринбурге. И было бы смешно, если бы не было так грустно.10 июля в половине третьего ночи в квартире обрушился потолок. К счастью для жильцов квартиры, они не пострадали, так как находились в это время в других комнатах. В потолке образовалась огромная дыра, а точнее, в одной из комнат просто нет половины потолка и в образовавшийся проём видно крышу.«У нас трёхкомнатная квартира, мы с отцом были в других комнатах, когда обрушилась плита перекрытия между вторым этажом и чердаком. Она обвалилась на пол вместе со сгнившими балками. Проснулись от грохота, зашли в комнату, а там — облако пыли», — рассказал изданию E1.RU владелец квартиры Артур.Стоит отметить, что капитальный ремонт этого дома, а дом был построен в 50-х годах прошлого века, проводился не так давно, прошло не более 4 лет. После капитального ремонта жители дома вступили в ТСЖ «Эльмашевское», которое также проводило реконструкцию.Накануне в квартиру, где обвалилось перекрытие, приходили представители ТСЖ, посмотрели и ушли, не составив никаких актов.«Я боюсь сейчас спать, потому что не знаю, что может случиться в следующую минуту. Пойти нам некуда, поэтому живём в этой же квартире. Завалы я разбирать не буду до тех пор, пока не составят акт о том, что произошло», — добавил владелец разрушенного жилья.В региональном ГУ МЧС России говорят, что знают о случившемся, а ремонт перекрытия начнётся в самое ближайшее время.«К ним выезжали представители администрации и ТСЖ. Установлена организация, которая будет проводить ремонтные работы. Уже завтра к ним должны приступить», — говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.А вот выезжать на место событий для оценки состояния дома, судя по всему, не хотят. А зря: как показывает опыт этого дома, сделанный ремонт совсем не гарантирует, что что-нибудь не обрушится.Кстати, если представители ТСЖ хотя бы посмотрели на обвал, то представителей районной администрации на месте ЧП за прошедшие сутки никто не видел.