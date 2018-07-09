У жителя Свердловской области из-за долга по налогам арестовали квартиру

10:07 | 11.07.2018

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В Ивделе судебными приставами наложен арест на квартиру местного жителя из-за долга по налогам на общую сумму в 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Мужчину уже лишали «благ цивилизации» за то же самое, ранее он был ограничен в праве выезда за границу, но погашать задолженность мужчина всё равно не торопился. Тогда приставы объявили запрет на совершение любых регистрационных действий в отношении его квартиры площадью 70 кв. м. И только после этого мужчина начал гасить задолженность.