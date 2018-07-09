Мэрия Екатеринбурга приватизирует скандальные ЕМУП — ШБС «Золушка» и «Торговую базу «Екатеринбургобщепит»

Мэрия Екатеринбурга приватизирует ряд муниципальных предприятий и объектов недвижимости.В скором времени в собственность администрации города перейдёт скандально известное Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие (ЕМУП) «Школьно-базовая столовая «Золушка», несколько раз становившееся объектом пристального внимания как надзорных ведомств, так и городских СМИ по причине массового отравления детей в школах.Весной текущего года прокуратура провела проверку школ города, учеников которых кормила столовая «Золушка». В ходе проверки надзорное ведомство выявило массу грубейших нарушений: еду с истекшим сроком годности, продукты без сертификатов качества, гнилые овощи и фрукты, а также неправильные условия хранения. Только после этого был уволен директор столовой Денис Мардарьев, который занимал эту должность около 10 лет.Вместе с «Золушкой» в ООО превратятся ещё несколько ЕМУП.В соответствии с изменениями, внесёнными постановлением главы администрации города в программу приватизации имущества Екатеринбурга на 2017–2019 годы, в их число вошли не менее скандальное ЕМУП «Торговая база «Екатеринбургобщепит» на Комсомольской, 71а, уголовные и арбитражные дела вокруг которого идут не один год, и ЕМУП «Комбинат школьного питания» на Инженерной, 31.Также в число приватизируемых мэрией объектов вошли 368,30 кв. м подвального помещения на Красных Командиров, 120, и 611 кв. м площадей на первом этаже и в подвале здания на проспекте Космонавтов, 96.Документ уже подписан главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом.