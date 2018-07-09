В отдаленных районах Нижнего Тагила появится электричество

23:31 | 10.07.2018

snosn.com

Сегодня в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев и генеральный директор ОАО «МРСК Урала» Сергей Дрегваль обсудили перспективы развития электросетевого комплекса.



Известно, что Пинаев и Древгаль предварительно договорились о создании новой линии электропередачи в отдаленные территории Нижнего Тагила. Как сообщил СМИ Владислав Пинаев, МРСК Урал поддержал идею прокладки линии до Верхней Ослянки.



Отметим, что в деревне Нижние Ослянки, входящей в городской округ Нижний Тагил, нет электричества на протяжении уже десяти лет.