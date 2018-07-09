Из-за непогоды в Кольцово задержали несколько рейсов

20:39 | 10.07.2018

bugaga.ru

Сегодня в екатеринбургском аэропорту Кольцово были задержаны несколько рейсов. Отставание от заявленного времени вылета составило от получаса до нескольких часов.



Среди задержанных — рейсы из Батуми (прибытие в Кольцово в 23:20 вместо 22:35), из Краснодара (23:35 вместо 19:10), из Сочи (23:40 вместо 22:10), из Симферополя (00:15 вместо 22:50).



В пресс-службе Кольцово отметили, что задержка отправления ряда рейсов связана со сложными метеоусловиями.



Напомним, штормовое предупреждение в Свердловской области продлено.