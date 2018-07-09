Губернатор Свердловской области подписал соглашение о развитии санавиации

19:55 | 10.07.2018

primgazeta.ru

В рамках международной выставки ИННОПРОМ-2018 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве в сфере развития санитарной авиации на территории Свердловской области.



Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, соглашение о сотрудничестве в сфере развития санавиции в регионе было подписано совместно с генеральным директором УЗГА Вадимом Бадехой, генеральным директором УОМЗ Анатолием Слудных и членом совета директоров НССА Иваном Яценко.



Сообщается, что реализация проекта позволит создать условия для развития авиастроения, включая производство санитарных воздушных судов, на территории Свердловской области.