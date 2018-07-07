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18:14 | 10.07.2018
Фото: сайт Законодательного собрания Свердловской области
Обсуждение пенсионной реформы в Заксобрании Свердловской области от СМИ закрыли и реформу одобрили
К обсуждению пенсионной реформы областной парламент официально приступил только сегодня. До заседания комитета по законодательству, которое было закрыто для СМИ, ненавистную для населения реформу сегодня успели обсудить только члены аграрного комитета. Примечательно, что там закрывать заседание и обсуждать этот вопрос кулуарно желания ни у кого не возникло, аграрный комитет обсуждал проблемный вопрос открыто.
«Вопрос действительно затрагивает всех наших людей, он непростой. Но на сегодняшний день, объективно, не вносить изменения в параметры мы не можем (речь идёт о параметрах пенсионной системы. — Ред.). Есть объективные моменты. Продолжительность жизни растет, мы радуемся этому. Но когда люди живут дольше, продлевается и пенсионный период, и возникает вопрос источников. Продолжать все как было… мы понимаем, что живем по законам, принятым в 1956 году. Эти вопросы непростые», — прокомментировал обсуждаемый вопрос глава комитета по АПК Сергей Никонов изданию Znak.com.
Напомним, что Сергей Никонов с 2002 до 2012 год занимал руководящие должности в региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия» и по сей день является членом регионального политического совета партии. С 2005 по 2008 год работал в Правительстве Свердловской области и администрации губернатора. В 2011 и 2016 годах избирался депутатом Законодательного собрания Свердловской области от партии «Единая Россия». На сегодняшний день является членом фракции «Единая Россия» в ЗакСО и председателем комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.
Никонов убеждённо рекомендовал Заксобранию одобрить законопроект в первом чтении, «однако ко второму чтению перечень вопросов, которые затрагивают и людей с особыми условиями труда, и северные условия, учитывать в полном объеме».
Стоит отметить, что остальные члены комитета, кстати все, за исключением Вячеслава Вегнера, члены партии «Единая Россия», без обсуждений предложение поддержали. Бывший коммунист Вегнер на заседании комитета отсутствовал по причине работы с иностранной делегацией на выставке «ИННОПРОМ-2018».
В течение текущей недели вопрос о пенсионной реформе должны рассмотреть все профильные комитеты Законодательного собрания области. После чего обсуждение вопроса может быть вынесено на последнее в весенней сессии заседание ЗакСО, запланированное на 17 июля.
Как сообщает издание Znak.сom, комитет по законодательству Заксобрания Свердловской области всё же одобрил в первом чтении проект закона о повышении пенсионного возраста, внесенный ранее Правительством РФ в Госдуму.
Уже по итогам закрытого заседания председатель комитета Владимир Никитин, член партии «Единая Россия», как, впрочем, и большинство членов комитета, рассказал изданию Znak.com о том, что летом депутаты должны заняться «обобщением поступающих в парламент предложений», чтобы озвучить Госдуме поправки ко второму чтению. Никитин отметил, что заседание закрыли, чтобы «избежать давления на депутатов во время голосования», и как результат, комитет это решение одобрил.
«Разговор был достаточно откровенный, проговорили проблемы, которые возникают, и моменты, которые необходимо во втором чтении поправлять в данном законопроекте, потому что, на взгляд практически всех, там такие моменты имеются, и они достаточно серьезные», — уклончиво пояснил Никитин.
Впрочем, по его словам, принципиальное решение о поднятии возрастной планки выхода на пенсию в Заксобрании одобряют, сообщает Znak.com.
По неофициальной информации, федеральный центр разрешил ряду регионов страны, где в этом году проходят крупные выборы, не акцентировать внимание населения на обсуждении пенсионной реформы и не педалировать её. Считают ли в федеральном центре выборы в городскую думу Екатеринбурга, которые состоятся 9 сентября, крупными, остаётся неизвестным, но обсуждение вопроса о пенсионной реформе местные единороссы от прессы всё же закрывают, и эта закрытость, как мы видим, даёт результат — депутаты от «Единой России», хоть и кулуарно, но пенсионную реформу поддерживают.
© «Вечерние Ведомости»
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