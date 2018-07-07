В Екатеринбурге появится еще больше выделенных полос для общественного транспорта

17:55 | 10.07.2018

golovinskievesti.ru

В Екатеринбурге продолжится работа по организации выделенных полос для общественного транспорта, заявил в эфире программы «Открытая студия» замглавы администрации города по вопросам благоустройства Евгений Архипов.



- Я считаю, что улично-дорожная сеть должна быть максимально приспособлена для движения общественного транспорта, - сказал чиновник.



Напомним, что выделенные полосы появились в Екатеринбурге в преддверии чемпионата мира по футболу. По словам Евгения Архипова, это положительно сказалось на движении.



- Мы много положительных отзывов получили от людей. В плане того, что транспорт стал ходить регулярнее, четче, стало быстрее добираться. Стало четко соблюдаться расписание. Это здорово. Этот опыт нам продемонстрировал, что необходимость создания выделенных полос для общественного транспорта назрела и стоит остро, - отметил Архипов.