На «Иннопроме» подписано соглашение о развитии Академического

16:58 | 10.07.2018

Сегодня в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» между администрацией Екатеринбурга и Группой компаний «КОРТРОС» подписано соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает развитие микрорайона Академический на принципах муниципально-частного партнерства.



Так, в ближайшие пять лет в Академическом планируется построить 944 тысячи квадратных метров жилья, две школы, четыре детских сада, поликлинику для взрослых, а также школу олимпийского резерва и крытую ледовую арену.



Кроме того, здесь появится медицинский кластер, включающий учебные корпуса Уральского государственного медицинского университета и завод по производству кардиостимуляторов.